Москва 05 сентября 2023, 10:58 Жилье, торговый центр и соцобъекты возведут на юге Москвы по программе КРТ Участок между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют по программе КРТ Сайт мэра и правительства Москвы

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Территорию между Каширским и Котляковским проездами в столице планируют реорганизовать по программе комплексного развития территорий. Участок площадью более 21 гектара в Нагатино-Садовниках застроят жилыми и социальными объектами, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках комплексного развития на участке планируется построить 690 тысяч квадратных метров общественно-деловой, социальной и жилой недвижимости», — заявил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

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По его словам, там появится детский сад, рассчитанный на 400 мест, а также школа для 900 учеников. Кроме того, на территории построят торговые центры, магазины, банки, кафе и рестораны.

На реорганизацию заброшенной земли потратят свыше 100 миллиардов рублей. При этом после реализации проекта каждый год в бюджет будет поступать около шести миллиардов рублей. Кроме того, здесь появится более 16 тысяч новых рабочих мест.

С помощью аукциона определят правообладателя, городского оператора или инвестора, который займется реорганизацией. Сейчас на участке находятся старые офисы и склады.

Ранее клубный дом возвели на месте долгостроя в Мещанском районе Москвы. Объект расположен в пешей доступности от станции метро «Цветной бульвар» и Екатерининского парка.