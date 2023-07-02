Москва 02 июля 2023, 13:52 «Жена понимает, куда я». Московские контрактники — о поддержке близких Добровольцы из московского пункта контрактников рассказали о поддержке родственников РИА «Новости»

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Посетители пункта отбора на контрактную службу готовы повторить свой боевой опыт в зоне СВО. Они рассказали журналистам агентства городских новостей «Москва» о поддержке со стороны родных.

Очередная группа мужчин, заключивших контракт с Минобороны, выдвинулась на автобусе в зону спецоперации, чтобы выполнять боевые задачи. Один из бойцов рассказал, что полгода назад получил ранение, а после выздоровления решил вернуться на службу на подмогу товарищам.

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«Узнал через интернет, что требуются военнослужащие, через месяц решился во второй раз помочь стране. Многие расстроились, говорили, что я там был уже. Но я хочу еще помочь. Все верят, что все будет хорошо», — отметил он.

Кандидат из Мордовии объяснил свое стремление защитить Родину тем, что хочет обеспечить спокойную жизнь детям.

«Жена и дети говорили не уезжать, но жена успокоилась, вроде уже понимает, куда я. Все переживают, все смотрят телевизор, знают, что происходит, пугает неизвестность», — сказал он.

Другой претендент сразу заключил контракт, минуя срочную службу.

«Когда я был помоложе, я этого не хотел — как и большинство мальчиков. С возрастом приходит осознание: пора. Надо идти в армию. Для меня не очень подходит срочная служба, поэтому я пошел на контракт», — уточнил доброволец.

Молодой человек добавил, что родители — патриоты уверены в правоте его действий.

Подробную информацию о правилах набора на контрактную службу можно найти на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее будущий контрактник Лебедев рассказал о своей мотивации отправиться в зону СВО второй раз.