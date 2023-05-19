Москва 19 мая 2023, 19:04 Желтый уровень пожарной опасности продлили в Москве Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Москве до 21 мая Фото: freepik.com

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В российской столице продлили действие метеопредупреждения о погодной опасности из-за угрозы пожаров. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Желтый уровень погодной опасности решили не отменять до конца выходных. Из-за высоких рисков возникновения пожаров в столичном регионе метеопредупреждение действует до воскресенья.

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«Пожарная опасность. Период предупреждения — до 12:00 21 мая. Четвертый класс», — уточнили в Гидрометцентре.

До этого желтый уровень опасности продлили до 22 часов 20-го числа. Кроме того, в Московской области запретили посещать леса до 23 мая по причине высокого риска пожаров. Жителям пока не рекомендуют отдыхать на природе и заезжать в леса на машинах.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в воскресенье в Москве ожидаются ливни и грозы с усилением ветра. Пасмурная погода сохранится до середины следующей недели, однако воздух прогреется до +18…+23 градусов.