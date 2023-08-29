«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за тумана в ночь на среду | 360°

Москва 29 августа 2023, 14:05 «Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за тумана в ночь на среду Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности из-за ночного тумана Сайт мэра и правительства Москвы

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Туман ожидается в столице ночью со вторника на среду. Как сообщил Гидрометцентр России, из-за плохой видимости в столице объявили «желтый» уровень опасности.

Как отметили специалисты, режим потенциальной погодной опасности будет действовать с девяти часов вечера 29 августа до девяти часов утра 30 августа. Предупреждение также касается и Московской области.

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Двумя днями ранее в столице задержали более двадцати авиарейсов в столичных аэропортах из-за сильного тумана. В аэропорту Внуково пришлось задержать 11 рейсов, в Шереметьево — пять. В Домодедово не смогли вылететь по расписанию шесть самолетов, один авиарейс отменили.