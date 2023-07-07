Москва 07 июля 2023, 13:35 «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве Гидрометцентр: «желтый» уровень погодной опасности сохранится в Москве до полудня субботы РИА «Новости»

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Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, грозы и ливней.

Согласно сообщению, гроза и сильные ливни будут длиться до полудня 8 июля. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Кроме того, до вечера 7 июля в столице возможен град.

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В Подмосковье предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать до конца 8 июля.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Котилевская сообщила, что «тропическая» ночь 7 июля в Москве обновила температурный рекорд за всю историю наблюдений.