12 декабря 2023, 13:45
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололеда
«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до 14 декабря из-за гололеда
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до четверга. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.
«Период предупреждения до 11 часов 14 декабря», — сообщили синоптики.
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Аналогичное предупреждение коснулось и Московской области.
На этой неделе в столице будет по-настоящему зимняя погода. Во вторник, 12 декабря, в Москве пройдет снегопад. Его спровоцирует атлантический циклон.
В начале недели москвичам пообещали потепление, хотя в целом температуры в столице аномально низкие — до 10 градусов ниже нормы, характерной для декабря.
В пятницу, 15 числа, на город обрушится самый мощный снегопад за полвека — такого не было в течение 57 лет. За день выпадет около 40% месячной нормы осадков.
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