Москва 12 января 2024, 15:09 «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до конца недели «Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 14 января РИА «Новости»

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В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до конца выходных. Гололедица в регионе сохранится до 14 января, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В прогностической карте указано, что метеопредупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья из-за образовавшейся на дорогах и тротуарах гололедицы.

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Водителей и пешеходов призвали быть аккуратнее в непогоду.

На ближайших выходных столицу также накроют морозы. Москвичей ожидает похолодание до -26 градусов. Температура воздуха будет на 12-14 градусов ниже нормы.

Тем временем после обильного снегопада на улицах продолжают работать коммунальщики. Они чистят тротуары, дороги и крыши от наледи. Особое внимание при уборке уделяют пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам.