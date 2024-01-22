Москва 22 января 2024, 14:03 Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 23 января Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 23 января Freepik

Читать 360tv в

В ближайшие сутки в Москве и области на дорогах и тротуарах будет очень скользко. По этой причине в регионе ввели желтый уровень погодной опасности, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В столицу постепенно приходит оттепель. Начиная со вторника температура воздуха приблизится к нулевой отметке. Резкая изменчивость погоды приведет к гололеду. По данным прогностической карты, в столице и Подмосковье будет действовать метеопредупреждение о гололедице до 21:00 23 января.

Реклама

В таких условиях автолюбителей попросили быть аккуратнее на трассах, соблюдать скорость и дистанцию. Пешеходам порекомендовали выходить на улицу в соответствующей погоде обуви.

По словам синоптика Александра Шувалова, такой оттепели не было с начала года. Температура в среду и четверг будет выше нуля градусов. Ночью и днем столбики термометра покажут отметки 0…+1 градус.