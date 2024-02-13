Москва 13 февраля 2024, 12:57 Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 15 февраля РИА «Новости»

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Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до четверга, 15 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Гололедица на дорогах», — сообщили синоптики.

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Предупреждение будет действовать как в Москве, так и в Московской области до 11 утра четверга. Ранее оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника.

В понедельник, 12 февраля, в городе прошел ледяной дождь. Москвичи поделились фото и видео последствий уникального погодного явления: тротуары превратились в настоящий каток, автомобили покрылись ледяной коркой. Жители столицы шутили, что на улицы города лучше не выходить без коньков.

Накануне синоптики предупредили москвичей о надвигающихся морозах. Холодать в городе начнет в среду, температура опустится до -22 градусов. Температура окажется ниже нормы на 6-7 градусов.