Москва 18 января 2024, 18:38 «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве «Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 20 января Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Читать 360tv в

В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до утра субботы, 20 января, из-за гололедицы. Метеопредупреждение появилось на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения — до 11:00 20 января. Гололедица, временами сильная», — сообщили синоптики.

Реклама

Также в Московском регионе до 19 января сохранится предупреждение о порывах ветра до 20 метров в секунду, а также о метели и мокром снеге. Кроме того, автомобилистов предупредили о заносах на дорогах.

Ранее синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам аномальное тепло в крещенскую ночь. Осадки будут идти вечером и ночью, а к утру ожидается мокрый снег.