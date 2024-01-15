Москва 15 января 2024, 14:32 «Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве «Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 17 января Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы продлили в Москве до вечера 17 января. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать до 21:00 среды. Кроме того, с 21:00 16 января в Москве на сутки усилится ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

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Аналогичное метеопредупреждение касается и Московской области.

Ранее водителей призвали пересесть на общественный транспорт. В понедельник в столице будет небольшой снег и легкий мороз, а также облачная погода. Атмосферное давление начнет постепенно опускаться.

На неделе в городе выпадет около 30-40% от месячной нормы осадков. Сугробы в столице вырастут на пять-восемь сантиметров. При этом аномальные морозы пошли на спад. Ночь на воскресенье, 14 января, завершила серию холодных дней.