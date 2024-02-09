Москва 09 февраля 2024, 19:07 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе Гидрометцентр объявил о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы Freepik

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На смену интенсивным снегопадам в Москву и область пришла гололедица. По этой причине в регионе объявили «желтый» уровень опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

«Местами гололедица. Период предупреждения до 06:00 11 февраля», — говорится в сообщении.

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Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье — также до утра воскресенья.

«Желтый» уровень обозначает потенциально опасные погодные условия для людей.

Во время гололеда москвичам порекомендовали проявлять бдительность на улице и быть максимально осторожными. Водителей попросили следить за скоростью и дистанцией, а также резко не перестраиваться.

В эти выходные жителям столицы следует ожидать сильных морозов. По ночам температура будет колебаться от -24 до -22 градусов, по области даже до -27, что на 11 градусов ниже обычных значений. Днем также будет холодно: от -13 до -11 градусов.