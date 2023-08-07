Москва 07 августа 2023, 18:27 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за риска пожаров Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров Фото: freepik.com

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В Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров до среды. В этот период прогнозируется четвертый класс пожарной опасности, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Москву накрыла аномальная жара. По этой причине есть риски возникновения пожаров. Объявленное метеопредупреждение актуально в столице до 15:00 9 августа. Кроме того, желтый уровень пожарной опасности сохранится до 21:00 вторника в Московской области.

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Городские службы начали проводить аэрацию воздуха каждые два часа из-за жары. Вода будет охлаждать асфальт и воздух, который нагревается от него.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в Москве ночью зафиксировали самую высокую за лето температуру. Однако на этой неделе температура воздуха начнет потихоньку снижаться.