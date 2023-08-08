Москва 08 августа 2023, 12:49 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности 8-9 августа из-за грозы РИА «Новости»

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 8 и 9 августа. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна. Грозы ожидаются с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа.

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Кроме того, синоптики прогнозировали осадки в виде дождя, местами сильного, а также града. Ветер будет достаточно сильным, с порывами до 17 метров в секунду. Период предупреждения будет длиться с 09:00 9 августа до 21:00 9 августа.

Ранее москвичам пообещали небольшой дождь и до плюс 27 градусов во вторник.