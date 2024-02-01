Москва 01 февраля 2024, 12:27 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве Желтый уровень опасности объявили в Москве до вечера 5 февраля из-за гололедицы Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение до вечера понедельника, 5 февраля, появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 21:00 1 февраля до 20:00 5 февраля. Гололедица на дорогах», — сообщили синоптики.

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Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области до 19:00 понедельника. Кроме того, в регионе сохраняется потенциально опасная погода, связанная с ледяным дождем, который прошел этой ночью.

В четверг в Москве ожидается теплая и облачная погода. Температура воздуха может достигнуть +3 градусов.