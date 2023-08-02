Москва 02 августа 2023, 13:34 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за грозы и усиления ветра РИА «Новости»

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Из-за грозы и ветра в столице объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Режим повышенной погодной опасности будет действовать в столице до девяти вечера 2 августа, а также с 9:00 до 21:00 3 августа.

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Причиной стало усиление ветра и грозы, которые ожидают синоптики в Московском регионе.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что тропические ночи и плюс 30 градусов тепла установятся в столице к концу недели. В пятницу ожидается +27…+29 градусов, а в субботу на московских термометрах можно будет увидеть первые +30 градусов в этом году.