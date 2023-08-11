Москва 11 августа 2023, 15:47 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 12 августа Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности из-за грозы 12 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В предстоящие выходные москвичей ждет ухудшение погоды, местами пройдут осадки и грозы. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье с 12:00 12 августа до 00:00 13 августа будет действовать метеопредупреждение об опасной погоде из-за грозы. При этом будет тепло: столбики термометров покажут +22…+25 градусов.

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Кроме того, в области до 22:00 будет действовать предупреждение о пожарной опасности, местами ее уровень достигнет четвертого класса.

Ранее специалист «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «красная жара» придет в Москву на следующей неделе. Воздух может прогреться до +33 градусов. По словам синоптика, температура приблизится к рекорду 17 августа 1954 года, когда столбик термометра показал 33,5 градуса тепла.