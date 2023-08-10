Москва 10 августа 2023, 13:02 Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 11 августа Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности 11 августа из-за грозы © Фото : Дмитрий Ясенков

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Желтый уровень погодной опасности объявили 11 августа в Москве. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики сообщили, что с 15:00 до 21:00 в пятницу погода станет потенциально опасной. Ожидается гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

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Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в Москве 10 августа потеплеет до +26 градусов.