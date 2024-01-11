Москва 11 января 2024, 12:59 «Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за непогоды Гидрометцентр продлил до 13 января «желтый» уровень опасности в Москве и области Freepik

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«Желтый» уровень погодной опасности продлили до субботы. Причиной тому стало предупреждение о гололедице на дорогах и тротуарах, сообщили на сайте Гидрометцентра.

По данным прогностической карты, в Московском регионе до 11:00 13 января будет действовать метеопредупреждение о гололеде.

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Также до 21:00 11 января в столице будет актуально метеопредупреждение о ветре, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Жителей предупредили о снеге, метели и снежных заносах.

На Москву уже обрушилась метель. Из-за непогоды резко упала видимость — до 300 метров. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, так проявляет себя один из холодных фронтов.

За прошедшие сутки в Москве выпало пять миллиметров осадков, что составило почти 10% от месячной нормы. После обильного снегопада в столице местами образовались сугробы высотой более 40 сантиметров.