Москва 26 апреля 2023, 14:31 «Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и ветра Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра Pxhere

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Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве на 27 апреля до «желтого». Виной тому гроза и сильные ветры, которые должны прийти в столицу.

В Гидрометцентре уточнили, что в Москве с 12:00 до 20:00 четверга прогнозируют грозу. Кроме того, порывы ветра в столице будут достигать до 15 метров в секунду.

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При этом осадки в столицу пришли уже в среду. В Московском метеобюро рассказали «Интерфаксу», что за ночь с 25 на 26 апреля, до 09:00, в городе выпало шесть миллиметров осадков. Это 16% от месячной нормы, которая равна 37 миллиметрам для Москвы.

«По предварительным оценкам, прирост осадков за сутки в Москве может достичь четверти месячной нормы», — уточнили там.

Получить точные данные о суточном количестве осадков в Москве можно будет после 18:00 27 апреля. Их возьмут с главной метеостанции столицы на ВДНХ.