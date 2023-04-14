14 апреля 2023, 16:44
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра
В Москве до 16 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра
В столичном регионе в ближайшие часы испортится погода. С 21:00 14 апреля до 21:00 16 апреля будет действовать метеопредупреждение о «желтом» уровне погодной опасности из-за усиления ветра. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.
«Ветер, период предупреждения — с 21:00 14 апреля до 21:00 16 апреля» — уточняется в сообщении.
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По данным метеорологом, местами в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В Москве с пятницы, 14 апреля, началось похолодание, которое сохранится на предстоящих выходных.
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