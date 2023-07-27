Москва 27 июля 2023, 15:51 «Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за града «Желтый» уровень погодной опасности из-за града объявили в Московском регионе на 28 июля Фото: freepik.com

Читать 360tv в

В пятницу, 28 июля в Москве ожидается град, из-за чего в городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Из-за непогоды жителей попросили быть внимательными и осторожными во время грозы, не находиться около шатких конструкций и рекламных щитов. Также нельзя прятаться от дождя под деревьями.

Реклама

Автомобилистов призвали следить за скоростным режимом, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты за рулем.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений. Вчера в городе выпало рекордное для этого дня количество осадков — 50,2 миллиметра.