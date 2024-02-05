Москва 05 февраля 2024, 12:40 Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве Желтый уровень погодной опасности из-за гололеда продлили в Москве до 6 февраля РИА «Новости»

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Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна. Гололедица на дорогах», — отметили синоптики.

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Предупреждение будет действовать до 9:00 вторника, 6 февраля. Потенциально опасная погода сохранится и в Подмосковье.

На прошлой неделе в столице тоже было скользко. В первый день февраля в городе прошел ледяной дождь.

Сегодня в Москве будет небольшой снег и потепление до минус трех градусов.

Синоптики уже сообщали, что погода в феврале на территории России будет изменчивой. Хотя средняя температура в последний месяц зимы все же будет выше нормы.