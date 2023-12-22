Москва 22 декабря 2023, 17:08 «Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень опасности в Москве из-за гололеда РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Желтый» уровень опасности, который ввели в Москве и области из-за гололеда, продлили до вечера понедельника. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Действие предупреждения о потенциально опасной погоде продлится до 21:00 понедельника, 25 декабря. Также жителей Московского региона предупредили об изморози.

Реклама

Местами гололед будет сильным. Он образовался из-за «коварной оттепели», начавшейся в регионе на минувших выходных. Из-за нее на крышах появились сосульки и наледь.

На следующей неделе в Москве в целом похолодает. С понедельника температура установится на отметке около ноля градусов. Зимняя погода будет в столице и в Новогоднюю ночь.