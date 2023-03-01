Москва 01 марта 2023, 16:14 Жаворонки и грачи прилетят в Москву уже через пару недель

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С приходом весны в столицу постепенно начинают возвращаться птицы. О том, какие пернатые уже прилетели в Москву, сообщил орнитолог Вадим Мишин сайту kp.ru.

По словам специалиста, первыми возвращаться в Москву начали ушастые совы. К середине апреля эти пернатые начнут откладывать яйца. Уже через пару недель в столицу прилетят певчие птицы — грачи, жаворонки и трясогузки.

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Орнитолог подчеркнул, что всего в Москве насчитывается около 270 видов птиц, 90 из них столицу в период зимы не покидали.