Эксклюзив 28 июня 2023, 12:13 «Жары не предвидится». Москвичам рассказали о погоде в июле Синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала умеренно теплый июль в Москве РИА «Новости»

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Второй летний месяц обещает умеренно теплую погоду. Знойных дней и затяжных дождей в июле ждать не стоит, сообщила «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Начало июля показывает, что существенных осадков не ожидается, температурный фон будет в пределах климатической нормы. В дневные часы температура будет порядка плюс 24-26 градусов. Ночи в Москве будут довольно теплыми — до плюс 14-16 градусов», — уточнила она.

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В Московской области в ночное время суток столбики термометра не опустятся ниже плюс 10-11 градусов.

Метеоролог пояснила, что пока официального прогноза нет и можно только рассчитывать на показатели моделей долгосрочных прогнозов погоды, а они говорят о том, что особой жары в столице не будет.

«Может быть, только в конце первой пятидневки температура воздуха достигнет стадии жаркой, возможно, в дневные часы она будет подбираться к отметке плюс 30 градусов, а потом температура выйдет на норму», — отметила Позднякова.

Она добавила, что июль обещает умеренно теплую погоду. Как будут распределяться осадки в течение месяца, сказать пока сложно. Скорее всего, месяц будет по количеству осадков близок к норме.

Ранее синоптик Евгений Тишковец дал прогноз погоды в Центральной России на июль.