06 августа 2023, 08:44
Жара в Москве может достичь +34 градусов 6 августа
Гидрометцентр России: температура в Москве 6 августа может достичь +34 градусов
Аномальная жара продолжится в Москве в воскресенье, 6 августа, и может дойти до +34 градусов. Об этом предупредил на сайте Гидрометцентр России.
При небольшой облачности, осадков в столичном регионе не ожидается ни днем, ни ночью. К вечеру жара, как считают метеорологи, спадет до +18...+20 градусов. Ветер с юго-востока днем будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, ночью слегка усилится до 5-10 метров в секунду.
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Атмосферное давление в воскресенье составит 751 миллиметр ртутного столба, что слегка превышает норму для Москвы и области.
Ранее Главное управление МЧС по столице обратилось к жителям с предупреждением воздержаться от использования открытого огня во время аномальной жары из-за повышенной пожароопасности.
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