Москва 12 августа 2023, 09:46 Жара начнет возвращаться в Москву со вторника Вильфанд: 30-градусная жара начнет возвращаться в Москву с 15 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей и гостей Москвы на следующей неделе ждет возвращение знойных температур. Вторая половина августа принесет 30-градусную жару, сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

По его словам, в столице с 15 августа воздух начнет прогреваться до +23…+29 градусов, а также прекратятся дожди. Самыми жаркими днями на грядущей неделе станут четверг и пятница с температурой +31 градус.

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Метеоролог добавил, что вторник и среда будут очень комфортными днями с большим обилием солнца, переменной облачностью и +23…+29 градусами. На выходных и в понедельник температура в Москве будет варьироваться от +22 до +25 градусов. В субботу пройдут дожди, а в воскресенье и понедельник осадки станут менее интенсивными, но без кратковременных дождей все же не обойдется.

Вильфанд отметил, что в четверг и пятницу в столице столбики термометра превысят отметки +30 градусов. Температурный фон составит +26…+31 градус.

Ранее синоптик Леус сообщил, что в Москве 12 августа будет до +25 градусов и пройдут дожди с грозами. На погоду повлияет южный циклон.