Эксклюзив 26 июля 2023, 12:04 «Жара, грозы и похолодание». Москвичам пообещали неустойчивую погоду в ближайшие дни Метеоролог Позднякова рассказала о понижении температуры в Москве на выходных Сайт мэра и правительства Москвы

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На столицу надвигается непогода, ожидаются сильные осадки с порывистым ветром. При этом несколько дней сохранится жара. Об этом сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «360».

«После 12 часов в Москве будет местами сильный дождь, гроза, возможен град, порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду», уточнила она.

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Синоптик добавила, что в четверг в столице дожди поутихнут и будет жарко — до +25…+27 градусов. Затем вновь вернется ненастная погода с дождями различной интенсивности. В пятницу и субботу пойдут местами сильные дожди.

«Ожидается постепенное понижение температуры к выходным. В воскресенье дневная температура будет +21…+23 градуса, завтра, в четверг, — +25… +27, а в пятницу, 28 июля, до +27…+29», — отметила Позднякова.

Она подчеркнула, что погода сейчас действительно очень неустойчивая.

Ранее спасатели предупредили москвичей о грозе и граде в среду. Автомобилистов попросили снизить скорость и увеличить дистанцию.