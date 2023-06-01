Москва 01 июня 2023, 10:31 Зеленый театр на ВДНХ открыл новый сезон Новый сезон зеленого театра стартовал 1 июня на ВДНХ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На протяжении всего лета на сцене зеленого театра будут проходить стендап-шоу, рок-концерты и выступления артистов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Зеленый театр на ВДНХ в Москве 1 июня запустил новый сезон. В течение всего лета гости смогут наслаждаться концертами известных артистов, театральными постановками, творческими вечерами и выступлениями комиков.

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Сезон открыла церемония награждения лауреатов конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2023 года. На сцену сегодня выйдут юные таланты вместе с приглашенными звездами и всемирно известные академическими музыкантами. Мероприятие можно посетить бесплатно с 12 часов.

В субботу в 20:00 на площадке зеленого театра группа Zero People, которая играет в стиле минималистичного пиано-рока, представит концерт «Песни человека».

Также этим летом на сцене зеленого театра для гостей выступят такие звезды, как «Чиж & Co», Дмитрий Маликов, Юрий Каспарян с проектом «Симфоническое „Кино“», Николай Носков и Мариам Мерабова. Поклонников юмора ждут шоу от «Женского стендапа», «Импровизации» и команды «Камызяки».

Ранее горожанам рассказали, что Московский летний музыкальный фестиваль пройдет с 1 июня по 2 июля в парке «Зарядье».