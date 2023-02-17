17 февраля 2023, 12:59
«Зеленый коридор» для проектов строительства промпредприятий открыли в Москве
В Москве открылся «зеленый коридор», благодаря которому сократятся сроки выполнения административных процедур по проектам строительства и реконструкции промышленных предприятий. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
Такое решение властей позволит столичным предприятиям промышленного назначения площадью более 1500 квадратных метров в максимально быстрые сроки получать необходимые согласования.
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Так, согласование организации дорожного движения при проведении строительных работ сократится с 30 до 15 рабочих дней, добавил сайт «Дни.ру».
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Промышленность
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