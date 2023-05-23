Москва 23 мая 2023, 13:23 Зебру в Москве обновили на 16 тысяч пешеходных переходах Заммэра Москвы Бирюков: около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в столице за месяц Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице за месяц обновили около 16 тысяч пешеходных переходов. Специалисты заново разметили регулируемые зебры, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В первую очередь обновляют разметку возле детских садов и школ, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров», — подчеркнул он.

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В рамках работ специалисты используют материалы отечественных производителей, в частности термопластик. Он отличается высокой прочностью и защищает полосы от стирания.

Как отметил Бирюков, дорожную разметку наносят преимущественно ночью, чтобы не ограничивать движение автотранспорта.

По плану осталось обновить еще семь тысяч пешеходных переходов.

В Подмосковье перед летом также занимаются обновлением дорожного полотна. Рабочие уже нанесли разметку более чем на 700 пешеходных переходах.

Работы ведутся не только на проезжей части, но и на тротуарах. Особое внимание уделяют аварийному ямочному ремонту, состоянию остановочных пунктов и чистоте полос отвода.