Москва 23 мая 2023, 12:14 Зданию начала ХХ века на улице Большой Дмитровке по решению суда вернут исторический облик Мэрия Москвы: доходный дом Обуховой восстановят в первозданном виде Сайт мэра и правительства Москвы

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Незаконные конструкции на доме 7/5 по Большой Дмитровке суд признал самостроем и вынес решение об их демонтаже. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман на сайте мэра Москвы.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В нем расположена квартира, в которой жил оперный певец Леонид Собинов.

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«В результате незаконных работ к дому присоединили трехуровневую пристройку и надстройку над ней суммарной площадью 80 квадратных метров. Суд признал конструкции самостроем и вынес решение об их демонтаже», — рассказал Гаман.

Также чиновник отметил, что земельный участок для строительства и реконструкции не предоставлялся, разрешительная документация на работы и акт ввода объекта в эксплуатацию не выдавалась. Демонтировать конструкции собственник должен в течение месяца. Если он этого не сделает, право на снос получит город, а все расходы возложат на ответчика.

«Всего в ЦАО за первый квартал 2023 года выявили 172 самостроя, 38 из них демонтировали. Ликвидировали 844 квадратных метра нелегальных строений», — добавил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

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