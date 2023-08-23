23 августа 2023, 13:00
Здание полиции построят рядом со станцией «Текстильщики» БКЛ в Москве
Заммэра Москвы Бочкарев: здание полиции построят рядом со станцией «Текстильщики» БКЛ
В конце года в Москве планируют начать строительство здания управления внутренних дел (УВД) в составе городского вокзала «Текстильщики». Общая площадь объекта составит около 3,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Вместо снесенных складских зданий появится благоустроенная территория, а для сотрудников органов правопорядка будут созданы комфортные и современные рабочие места. Завершить строительство здания планируется в конце 2024 года», — рассказал он.
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На территории возведут трехэтажное административное здание, а также помещение КПП и две парковки с навесами. На первых этажах обустроят зал оперативных дежурных, комнаты отдыха, серверную и другие помещения. На втором появится буфет, а на третьем — кабинеты руководства.
Ранее стало известно, что два автосервиса построят в Новой Москве и на юго-западе столицы.
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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