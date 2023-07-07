07 июля 2023, 18:18
Здание Музея современной истории России реконструируют в Москве
Заммэра Москвы Бочкарев: в столице пройдет реконструкция Музея современной истории России
В Москве проведут реконструкцию здания Музея современной истории России. Это позволит увеличить площадь объекта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
После проведения работ по реконструкции площадь здания увеличится. Общая площадь объекта составит около 4524 квадратных метра.
Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Он уточнил, что ремонтные работы не затронут историческую постройку, ансамбль «Английский клуб».
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Одной из главных целей реконструкции стало создание комфортной инфраструктуры и привлечение большего числа посетителей. Это сделает Музей современной истории России одной из новых достопримечательностей города, добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
В здании также сделают перепланировку и создадут эксплуатируемую кровлю площадью около 396 квадратных метров. Ее можно будет использовать для досуговых и культурных мероприятий, а также для отдыха посетителей.
Ранее москвичам рассказали как в Басманном районе столицы реконструируют особняк 1915 года постройки.
Музеи
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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