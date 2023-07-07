Москва 07 июля 2023, 18:18 Здание Музея современной истории России реконструируют в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: в столице пройдет реконструкция Музея современной истории России Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве проведут реконструкцию здания Музея современной истории России. Это позволит увеличить площадь объекта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

После проведения работ по реконструкции площадь здания увеличится. Общая площадь объекта составит около 4524 квадратных метра. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Он уточнил, что ремонтные работы не затронут историческую постройку, ансамбль «Английский клуб».

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Одной из главных целей реконструкции стало создание комфортной инфраструктуры и привлечение большего числа посетителей. Это сделает Музей современной истории России одной из новых достопримечательностей города, добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В здании также сделают перепланировку и создадут эксплуатируемую кровлю площадью около 396 квадратных метров. Ее можно будет использовать для досуговых и культурных мероприятий, а также для отдыха посетителей.

Ранее москвичам рассказали как в Басманном районе столицы реконструируют особняк 1915 года постройки.