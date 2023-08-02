Москва 02 августа 2023, 13:12 Здание Московской газетной типографии на Пресне реконструируют Заммэра столицы Бочкарев сообщил о реконструкции Московской газетной типографии на Пресне РИА «Новости»

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Здание Московской газетной типографии на Пресне реконструируют. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

После проведения работ по реконструкции и модернизации площадь здания останется прежней. Не изменится и его функциональное назначение — в нем также будет располагаться типография. Андрей Бочкарев

По словам Бочкарева, специалисты предусмотрели модернизацию оборудования и замену несущих конструкций. Целью реконструкции станет создание более комфортных условий труда и увеличение количества рабочих мест. Обновленные помещения позволят предприятию эффективнее функционировать и соответствовать современным требованиям к качеству.

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Одна из старейших типографий Москвы расположена в Центральном административном округе по адресу: улица 1905 года, владение 7, строения 1, 3 и 4. Общая площадь ее здания составляет более 64 тысяч квадратных метров.

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