Москва 05 мая 2023, 12:21 Здание галереи «На Шаболовке» 1928 года постройки отреставрируют Заммэра Бочкарев: в Москве отреставрируют здание галереи «На Шаболовке» 1928 года freepik.com

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В доме, где находится галерея «На Шаболовке», проведут ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Объект культурного наследия регионального значения 1928 года постройки, который расположен на улице Серпуховской Вал в Москве, планируют обновить и адаптировать под маломобильных граждан. В частности, там установят пандусы и другое оборудование.

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«Пространство приспособят для современного использования. В частности, в помещениях на первом этаже обновят отделку, заменят перегородки и двери», — уточнил Бочкарев.

Кроме того, специалисты усовершенствуют системы электро- и водоснабжения, отопления и вентиляции. Отремонтируют крышу и входные группы, подготовят место для новой вывески галереи.

Председатель Москомэкспертизы Анны Яковлевой добавила, что в планах — восстановить цоколь здания из глиняного кирпича и вернуть прежний внешний вид деревянным окнам.