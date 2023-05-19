Москва 19 мая 2023, 13:10 Завод «ТерраФриго» в Печатниках реконструировали Заммэра Москвы Бочкарев: в Печатниках завершили реконструкцию завода «ТерраФриго» Unsplash

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На территории столичного района Печатники завершили реконструкцию завода теплообменного и холодильного оборудования «ТерраФриго». Он расположен по адресу: улица Угрешская, владение 2, 2Б. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В ходе работ специалисты построили новый цех и увеличили общую площадь производства. Она превысила 8,3 квадратного метра», — рассказал он.

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Бочкарев подчеркнул, что это увеличит объем выпуска собственной продукции, в том числе рефрижераторов для автомобилей, кондиционеров для коммерческого транспорта и спецтехники. Также там появятся новые рабочие места.

Кроме того, строители возвели трехэтажное производственно-складское здание с зоной технического обслуживания и цехом по укрупненной сборке оборудования.

Территорию завода благоустроили, установили уличное освещение.

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