19 мая 2023, 13:10
Завод «ТерраФриго» в Печатниках реконструировали
Заммэра Москвы Бочкарев: в Печатниках завершили реконструкцию завода «ТерраФриго»
На территории столичного района Печатники завершили реконструкцию завода теплообменного и холодильного оборудования «ТерраФриго». Он расположен по адресу: улица Угрешская, владение 2, 2Б. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В ходе работ специалисты построили новый цех и увеличили общую площадь производства. Она превысила 8,3 квадратного метра», — рассказал он.
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Бочкарев подчеркнул, что это увеличит объем выпуска собственной продукции, в том числе рефрижераторов для автомобилей, кондиционеров для коммерческого транспорта и спецтехники. Также там появятся новые рабочие места.
Кроме того, строители возвели трехэтажное производственно-складское здание с зоной технического обслуживания и цехом по укрупненной сборке оборудования.
Территорию завода благоустроили, установили уличное освещение.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Текстильщиках обновили стадион «Москвич». На футбольном поле установили натуральный газон с обогревом, поставили новые трибуны, провели освещение.
Строительство
Заводы
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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