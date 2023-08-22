22 августа 2023, 15:41
Завод теплообменного и холодильного оборудования реконструировали в Москве
Заммэра Москвы Бочкарев: завод теплообменного и холодильного оборудования реконструировали
В районе Печатники реконструировали завод теплообменного и холодильного оборудования. Объект находится по адресу: улица Угрешская, владение 2, 2Б. Он полностью готов к эксплуатации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Благодаря выполненной реконструкции завода российский производитель сможет нарастить объем выпуска продукции, а также создаст рабочие места в городе», — подчеркнул он.
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Во время работ специалисты построили трехэтажное производственно-складское здание. В нем организовали зону технического обслуживания и цех по укрупненной сборке оборудования.
Также рабочие надстроили три этажа в административном здании. После реконструкции общая площадь всех помещений превысила 8,3 тысячи квадратных метров.
Ранее новый фармацевтический комплекс открыли в Зеленограде.
Строительство
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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