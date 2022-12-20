Москва 20 декабря 2022, 15:33 Завод по производству автокомпонентов открылся на юге Москвы

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В московском районе Бирюлево Западное открылся новый завод по производству кузовных деталей для автомобилей. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Предприятие было построено ООО «Альфа Автоматив Техноложиз». На нем рабочие смогут производить до 12 миллионов единиц продукции.

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По словам мэра города Сергея Собянина, в результате строительства завода было создано более 200 рабочих мест.

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