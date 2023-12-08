Москва 08 декабря 2023, 12:48 Завод по производству абсорбирующего белья открыли в индустриальном парке «Руднево» в Москве Собянин: завод по производству абсорбирующего белья открыли в «Рудневе» в Москве Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В индустриальном парке «Руднево» открыли завод по производству абсорбирующего белья. Его создали в рамках офсетного контракта с городом всего за полгода, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Локализация производства в столице гарантирует стабильность поставок этих изделий по нашей социальной программе», — подчеркнул он.

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Благодаря новому заводу, абсорбирующее белье получат свыше 100 тысяч горожан с инвалидностью. К таким изделиям относят простыни, пеленки, вкладыши, подгузники и многие другие товары специальной гигиены.

Собянин подчеркнул, что мощности производства хватит для выхода на отечественный и зарубежный рынки.

Ранее из «Руднева» начали поставлять современные банкоматы собственной разработки. Они оборудованы сенсорным экраном, мультимедийной системой, защитой от мошенников и вандалов.