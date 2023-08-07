07 августа 2023, 14:36
Застройщики в Москве стали предлагать больше квартир в новостройках
«Метриум»: предложение на первичном рынке жилья в Москве выросло на 35% за полгода
Предложение на первичном рынке жилья в Москве выросло на 35% с начала года. Об этом «Известиям» сообщили аналитики агентства недвижимости «Метриум».
В августе застройщики предложили на продажу 71,6 тысячи квартир и апартаментов в новостройках на разных стадиях строительства.
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Эксперты отметили, что при этом доля жилья с разрешением на ввод в эксплуатацию (РВЭ) выросла с 8,7% в конце 2022 года до 11,6% к августу 2023 года. Количество готовых помещений на продажу в новостройках также увеличилось на 35%, составив 8,3 тысячи квартир к концу первого полугодия.
Особенно заметным стал рост предложения готового жилья в сегменте бизнес-класса. Число таких квартир и апартаментов увеличилось на 66% с начала года, составив 3,2 тысячи единиц.
Эксперты предположили, что подобная ситуация — временное явление. Она возникла из-за снижения спроса на квартиры в 2022 году.
На фоне увеличения предложения сформировался определенный запас нереализованных готовых помещений. В связи со стабилизацией ситуации в начале 2023 года застройщики решили реализовать отложенное предложение.
Руслан Сырцов
Управляющий партнер компании «Метриум»
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