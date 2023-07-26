Москва 26 июля 2023, 18:10 Занятия необычной физкультурой и «мышематикой» проведут на фестивале в Москве Московский фестиваль «Крутая песочница» пройдет в саду имени Баумана 29 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту субботу, 29 июля, в саду имени Баумана пройдет фестиваль «Крутая песочница». Для гостей проведут мастер-классы, круглый стол, занятия необычной физкультурой и «мышематикой», а также лекции. Мероприятия продлятся с 10:00 до 18:00, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Площадками проведения фестиваля станут овальная беседка сада, главная сцена, а также множественные тематические шатры, которые установят к началу мероприятия.

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Мастер-классы, лекции и игры ждут не только детей, но и их родителей, а также воспитателей дошкольных учреждений.

Например, взрослым расскажут, как детские игры сосуществуют с выбором будущей карьеры, и прочитают лекцию «Проникая в тайны мозга ребенка». Ее посвятят особенностям мыслительного и речевого процесса у детей.

Кроме этого, воспитателей познакомят с инновационными технологиями обучения на мастер-классах «Клубный час», «Круг», «Мастерские», «Волшебный телефон» и «Развивающее общение».

Подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте проекта.

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