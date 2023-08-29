Заморозки в столичном регионе приблизились к Москве | 360°

Москва 29 августа 2023, 10:20 Заморозки в столичном регионе приблизились к Москве Синоптик Леус: к Москве приблизились самые сильные за два месяца заморозки РИА «Новости»

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Для столичного региона ночь с понедельника на вторник оказалась одной из самых холодных за последние два месяца. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

Как подчеркнул эксперт, температура воздуха в Москве, согласно показаниям метеостанции на ВДНХ, упала до 11,5 градуса, на других метеостанциях результаты измерений колебались в пределах между 9,5 и 12,9 градуса тепла.

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Леус добавил, что в столице в этом месяце были ранее зафиксированы и более низкие температуры. Однако в области похолодание оказалось значительно заметнее.

«На „полюсе холода“ Подмосковья, в Черустях, по данным на 6 часов утра, минимальная температура воздуха составила +1,1 градусов. <…> За последние 10 лет заморозки в Черустях в августе наблюдались лишь однажды, в 2015 году», — отметил синоптик.

Ранее москвичам пообещали резкое потепление в первые дни наступающей осени. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к концу этой недели воздух в столице прогреется до 25-28 градусов тепла.