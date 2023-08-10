Москва 10 августа 2023, 14:37 Заммэра Москвы рассказал о заполненности столичных водохранилищ Заммэра Москвы Бирюков: столичные водохранилища заполнены достаточно, несмотря на жару РИА «Новости»

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Заполненность столичных водохранилищ находится в пределах нормы, несмотря на аномальную жару. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что водохранилища обеспечивают стабильное снабжение Москвы чистой питьевой водой в любых погодных условиях.

Водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой. Петр Бирюков

Он добавил, что паводки и половодья после снежной зимы в этом году преодолели успешно. Благодаря достигнутым показателям, водохранилища поддерживаются на оптимальном уровене заполнения и обеспечивается их функционирование в обычном режиме.

Ежедневное потребление воды в Москве составило 2,8 миллиона кубических метров. Причем ее качество тщательно контролируют на каждом этапе пути к потребителям.

Ранее жителям столичного региона сообщили о том, что в Подмосковье по программе «100 прудов и озер» очистили первые 25 водоемов.