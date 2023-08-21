Москва 21 августа 2023, 10:53 Заммэра Москвы рассказал о благоустройстве студенческого квартала у МГТУ имени Баумана Заммэра Москвы Бирюков: благоустройство квартала возле МГТУ имени Баумана завершили на 75% Сайт мэра и правительства Москвы

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Студенческий квартал возле Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана практически благоустроили. Работы завершили на 75%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Учитываем, что в данном районе находится ведущий технический вуз страны и фактически благоустраиваемые улицы и переулки составляют студенческий квартал», — подчеркнул он.

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Бирюков отметил, что все функции пространств при обновлении территорий сохранят. Специалисты проложили кабельную канализацию и расширили тротуары. Также в рамках работ установят около 160 фонарей уличного освещения и оборудуют наземные пешеходные переходы.

Ранее рабочие приступили к благоустройству вокруг строящихся станций «Яхромская» и «Пыхтино».