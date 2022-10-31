Заммэра Москвы Ракова: за 4 года службе занятости удалось трудоустроить более 440 тыс человек | 360°

Москва 31 октября 2022, 16:21 Заммэра Москвы Ракова: за 4 года службе занятости удалось трудоустроить более 440 тыс человек

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в разговоре с ИА НСН рассказала, что за последние четыре года московской службы занятости удалось трудоустроить более 440 тысяч человек.

Служба прошла через масштабную трансформацию, взяв на вооружение лучшие HR-практики.

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«Уже на протяжении нескольких лет в Москве каждый второй соискатель, обратившийся к нам за поддержкой, успешно находит работу», — добавила Ракова.

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Она подчеркнула, что примерно 60% соискателей успешно находят работу с помощью центра «Моя работа».