Москва 20 апреля 2023, 11:16 Заммэра Москвы Лискутов: артистов для проекта «Музыка в метро» отбирали эксперты Дома музыки

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Отбор артистов для проекта «Музыка в метро» осуществляют профессионалы Московского международного Дома музыки. Об этом RT рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Столичный транспорт начал сотрудничество с Московским международным Домом музыки с 2022 года. В пресс-службе Московского метрополитена рассказали, что при оценке материала эксперты учитывают его качество, исполнительское мастерство и содержание текстов.

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Те музыканты, которым удалось пройти отбор, самостоятельно составляют репертуар для последующих выступлений.