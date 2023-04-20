20 апреля 2023, 11:16
Заммэра Москвы Лискутов: артистов для проекта «Музыка в метро» отбирали эксперты Дома музыки
Отбор артистов для проекта «Музыка в метро» осуществляют профессионалы Московского международного Дома музыки. Об этом RT рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Столичный транспорт начал сотрудничество с Московским международным Домом музыки с 2022 года. В пресс-службе Московского метрополитена рассказали, что при оценке материала эксперты учитывают его качество, исполнительское мастерство и содержание текстов.
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Те музыканты, которым удалось пройти отбор, самостоятельно составляют репертуар для последующих выступлений.
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