Москва 21 ноября 2022, 11:17 Заммэра Москвы Ликсутов: с момента запуска МЦД россиянам удалось сэкономить 10 млрд рублей

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в разговоре с «Москвой 24» сообщил, что с момента запуска первых Московских центральных диаметров пассажирам удалось сэкономить около 10 миллиардов рублей.

Если раньше пассажирам приходилось отдельно оплачивать проезд на железной дороге, то с 2019 года правила изменились.

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«Одной из задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным, была интеграция железной дороги в систему городского транспорта. И ее удалось реализовать за счет внедрения единой платежной системы с картой „Тройка“», — добавил Ликсутов.

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У пассажиров появилась возможность пересесть на метро или Московское центральное кольцо бесплатно в течение 90 минут.