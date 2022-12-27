Москва 27 декабря 2022, 19:11 Заммэра Москвы Бочкарев: участок МЦД-5 частично будет пролегать под центром Москвы

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в разговоре с «Москвой 24» сообщил, что участок МЦД-5 будет частично проходить под центром Москвы.

МЦД-5 объединит Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги.

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«Это центр города, значит, абсолютно застроенная, сложившаяся застройка. Поэтому было принято решение основное, значит, это тоннельное исполнение соединений на этих двух радиусах», — добавил заммэра.

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Протяженность данного участка составит примерно 13 километров.

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