27 декабря 2022, 19:11
Заммэра Москвы Бочкарев: участок МЦД-5 частично будет пролегать под центром Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в разговоре с «Москвой 24» сообщил, что участок МЦД-5 будет частично проходить под центром Москвы.
МЦД-5 объединит Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги.
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«Это центр города, значит, абсолютно застроенная, сложившаяся застройка. Поэтому было принято решение основное, значит, это тоннельное исполнение соединений на этих двух радиусах», — добавил заммэра.
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Протяженность данного участка составит примерно 13 километров.
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